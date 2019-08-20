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Бекирова направят на дополнительное медобследование, - адвокат

Новости » Общество    20.08.2019 - 23:42
Бекирова направят на дополнительное медобследование, - адвокат
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Медобследование, вероятно, даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест

Украинского политзаключенного, крымскотатарского активиста Эдема Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в аннексированом Симферополе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook омбудсмена Людмилы Денисовой.

По словам адвоката, обследование должны провести в больнице им.Семашко. Денисова заявила, что будет держать ситуацию на личном контроле.

"Бекирова должны отправить на дополнительное медицинское обследование в больницу им.Семашко, которое, я надеюсь, даст возможность изменить меру пресечения на домашний арест, тем более, что недавно защитники предоставили все необходимые для этого документы", - написала омбудсмен.

Также она сообщила, что "Верховный суд Республики Крым отменил решение "Центрального районного суда г.Симферополя" о передаче дела Бекирова в "Красноперекопский суд".

"Дело господина Бекирова будет возвращено для рассмотрения по существу в Центральный районный суд.Симферополя", - добавила Денисова.

Бекирова направят на дополнительное медобследование, - адвокатРБК-Украина писало, что "Верховный суд" Крыма продлил меру пресечения крымскотатарскому активисту Эдема Бекирову до 11 октября.

Ранее Бекиров, которого удерживают в СИЗО Симферополя в оккупированном Крыму, заявлял, что намерен начать голодовку в случае перевода уголовного дела для рассмотрения по существу в город Красноперекопск.

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