Бекирова перевели из больницы в СИЗО

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Осмотр длился три дня вместо двух недель

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова выписали из больницы имени Семашко в Симферополе и перевели в спецблок Симферопольского СИЗО. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook украинского омбудсмена Людмилы Денисовой.

Она также сообщила, что о состоянии Бекирова пока ничего не известно, но его дочь уже получила список необходимых медикаментов, которые родственники передадут ему завтра.

"Получила информацию от адвоката Эдема Бекирова. Крымского татарина, инвалида первой группы, без ноги и с четырьмя шунтами в сердце вернули с Симферопольской больницы имени Семашко в спецблок Симферопольского СИЗО", - написала Денисова.

Она также отметила, что обеспокоена таким быстрым осмотром, который длился трое суток вместо двух недель.

"К тому же, Эдем должен постоянно находиться под наблюдением квалифицированных специалистов и получать лечение. Именно поэтому я уже направила запрос Уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой о предоставлении копии медицинского заключения и в очередной раз настойчиво попросила содействовать обеспечению гражданина Украины полноценным лечением", - сообщила Денисова.

Напомним, Бекирова 15 января вывезли в Республиканскую больницу имени Семашко для медобследования. Там должны были провести необходимые медицинские исследования и предоставить ему всю необходимую медицинскую помощь.

Отметим, 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).