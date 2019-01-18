Бекірова перевели з лікарні до СІЗО

Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Огляд тривав три дні замість двох тижнів

Кримськотатарського активіста Едема Бекірова виписали з лікарні імені Семашка в Сімферополі та перевели до спецблоку Сімферопольського СІЗО. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook українського омбудсмена Людмили Денісової.

Вона також повідомила, що про стан Бекірова поки нічого не відомо, але його донька вже отримала перелік необхідних медикаментів, які родичі передадуть йому завтра.

"Отримала інформацію від адвоката Едема Бекірова. Кримського татарина, інваліда першої групи, без ноги та з чотирма шунтами в серці повернули з Сімферопольскої лікарні імені Семашка до спецблоку Сімферопольського СІЗО", - написала Денісова.

Вона також наголосила, що занепокоєна таким швидким оглядом, який тривав три доби замість двох тижнів.

"До того ж, Едем має постійно перебувати під наглядом кваліфікованих спеціалістів та отримувати лікування. Саме тому я вже надіслала запит Уповноваженому з прав людини в РФ Тетяні Москальковій щодо надання копії медичного висновку та вкотре наполегливо попросила сприяти забезпеченню громадянина України повноцінним лікуванням", - повідомила Денісова.

Нагадаємо, Бекірова 15 січня вивезли в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження. Там повинны були провести необхідні медичні дослідження та надати йому всю необхідну медичну допомогу.

Зазначимо, 19 грудня Бекірову пред'явили звинувачення у начебто незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частина 2 статті 222.1 КК РФ).