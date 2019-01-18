Бекирова готовят к выписке из больницы, - адвокат

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

После выписки Бекирова вернут в тюрьму

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова готовят к выписке из больницы имени Семашко в Симферополе. Об этом сообщил адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин, передает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

Адвокат рассказал, что Бекиров уже получил сообщение о выписке от лечащего врача-эндокринолога. После выписки Бекирова вернут в тюрьму. Самого адвоката не допустили к активисту в больницу.

"Эндокринолог, а также другие специалисты, которые его осматривали, - отоларинголог, кардиолог, хирург, пульмонолог, терапевт, - готовят выписной эпикриз. По словам эндокринолога, нет показаний для дальнейшего содержания Бекирова в отделении: ему назначен инсулин, в настоящий момент уровень сахара компенсирован. У меня нет информации, есть ли показания от кардиолога или других специалистов. Насколько знаю, кардиолог, пульмонолог, отоларинголог и другие его уже осматривали", - отметил Ладин.

Ладин назвал произошедшее нарушением права на защиту и заявил, что обжалует действия сотрудников российской службы исполнения наказания в Крыму.

Ранее адвокат сообщал, что у Бекирова состояние "плохое, но стабильное". Адвокат ожидал, что медосвидетельствование даст неоспоримые основания для изменения меры пресечения Бекирову на домашний арест.

Напомним, Бекирова вывезли 14 января на неделю в Республиканскую больницу имени Семашко для медобследования.