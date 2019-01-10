Активиста Бекирова госпитализируют на неделю, - адвокат

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Бекирова на неделю оставят в отделении эндокринологии

Крымскотатарского активиста Эдема Бекирова вывезут 14 января на неделю в Республиканскую больницу имени Семашко для медобследования. Об этом заявил его адвокат Ислям Велиляев, сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крим.Реалії".

"В понедельник согласовано его вывоз в Республиканскую больницу для проведения комплексного медицинского обследования. Его должны на неделю оставить в отделении эндокринологии. Главный вопрос, который мы поставили перед врачами: можно ли его в дальнейшем содержать в изоляторе", - говорится в сообщении.

Напомним, "Верховный суд" Крыма 10 января отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на продление ареста крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. В суде Бекиров сказал, что с каждым днем ему только хуже. Адвокат Ислям Велиляев заявил ходатайство о приобщении медицинской справки с Генической центральной районной больницы о состоянии здоровьяБекирова. "Суд согласился приобщить медицинскую справку к материалам дела.

Согласно решению "суда", Бекиров останется в СИЗО до 11 февраля.

Напомним, Европейский Союз призвал Российскую Федерацию немедленно освободить крымскотатарского активиста Эдема Бекирова. "Мы ожидаем, что его немедленно уволят без задержки и обеспечат доступ к срочного и надлежащего медицинского ухода", - говорится в заявлении.