Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

Політв'язню будуть "встановлювати групу інвалідності"

У квітні кримськатарського активіста політв'язня Едема Бекірова направлять для проведення медичного обстеження до Головного бюро медико-соціальної експертизи Криму. Про це повідомляє у Facebook український омбудсмен Людмила Денісова.

За її словами, Бекірова направлять на медобстеження з метою "встановлення групи інвалідності".

Денісова нагадує, що Бекіров - інвалід першої групи, у нього діабет, хвороба серця, відсутня нижня кінцівка. Він потребує постійного прийому ліків та перев’язок. Його численні захворювання не сумісні з перебуванням у стінах СІЗО.

"Подальше утримання його в умовах СІЗО може призвести до фатальних наслідків", - додала омбудсмен.

Раніше повідомлялося, що Київський районний суд Сімферополя сьогодні продовжив арешт кримського татарина Едема Бекірова до 12 червня.

РБК-Україна писало, що адвокат заявив, що перебування в СІЗО кримськотатарського активіста Едема Бекірова шкодить його здоров'ю.

Нагадаємо, 19 грудня 2018 року Бекірова звинуватили в нібито незаконному придбанні, зберіганні і носінні боєприпасів і вибухових речовин (частина 2 статті 222 і частини 2 статті 222.1 КК РФ). Пізніше стало відомо, що Бекіров може померти в СІЗО. Він є інвалідом першої групи.