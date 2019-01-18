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Бекірова готують до виписки з лікарні, - адвокат

Новини » Суспільство    18.01.2019 - 12:57
Бекірова готують до виписки з лікарні, - адвокат
Фото: Едем Бекіров (atr.ua)

Після виписки Бекірова повернуть у в'язницю

Кримськотатарського активиста Едема Бекірова готують до виписки з лікарні імені Семашка в Сімферополі. Про це повідомив адвокат міжнародної правозахисної групи "Агора" Олексій Ладін, передає РБК-Україна, посилаючись на "Крым.Реалии".

Адвокат розповів, що Бекіров вже отримав повідомлення про виписку від лікаря-ендокринолога. Після виписки Бекірова повернуть у в'язницю. Самого адвоката не допустили до активіста в лікарню.

"Ендокринолог, а також інші фахівці, які її оглядали, - отоларинголог, кардіолог, хірург, пульмонолог, терапевт, - готують виписний епікриз. За словами ендокринолога, немає показань для подальшого утримання Бекірова у відділенні: йому призначено інсулін, зараз рівень цукру компенсований. У мене немає інформації, чи є показання від кардіолога або інших фахівців. Наскільки знаю, кардіолог, пульмонолог, отоларинголог та інші його вже оглядали", - зазначив Ладін.

Ладін назвав подію порушенням права на захист і заявив, що оскаржить дії співробітників російської служби виконання покарання у Криму.

Раніше адвокат повідомляв, що у Бекірова стан "поганий, але стабільний". Адвокат очікував, що медосвідчення дасть незаперечні підстави для зміни запобіжного заходу Бекірову на домашній арешт.

Нагадаємо, Бекірова вивезли 14 січня на тиждень в Республіканську лікарню імені Семашка для медобстеження.

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