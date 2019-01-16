Адвокат рассказал о состоянии здоровья Бекирова

Фото: Эдем Бекиров (atr.ua)

Адвокат ожидает, что медосвидетельствование даст неоспоримые основания для изменения меры пресечения Бекирову

Адвокат международной правозащитной группы "Агора" Алексей Ладин рассказал о состоянии здоровья крымскотатарского активиста Эдема Бекирова, которого поместили в отделение эндокринологии Республиканской клинической больницы имени Семашко в Симферополе. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на "Крым.Реалии".

По словам адвоката, у Бекирова состояние "плохое, но стабильное".

"Сегодня посетил его в больнице. Состояние плохое, но стабильное. Проблемы с давлением и ногой, страдает от судорог, сказал, что не спал почти всю ночь. После осмотра эндокринолога и назначения лечения, у него стабилизировался сахар", -сообщил он.

Ладин рассказал, что Бекирова осмотрят пульмонолог и кардиолог, а потом ему назначат лечение. Адвокат ожидает, что медосвидетельствование даст неоспоримые основания для изменения меры пресечения Бекирову на домашний арест.

"Сейчас необходимы консультации кардиолога и пульмонолога, после этого врачи составят план комплексного лечения. У нас есть все основания ожидать, что ему изменят меру пресечения. Если бы не было оснований, его бы и не вывезли из СИЗО", - добавил он.

Ранее сообщалось, что Бекирова вывезут 14 января на неделю в Республиканскую больницу имени Семашко для медобследования

Напомним, 19 декабря Бекирову предъявили обвинения в оккупированном Крыму. Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ).