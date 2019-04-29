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Бекиров намерен начать голодовку

Новости » Общество    29.04.2019 - 18:47
Бекиров намерен начать голодовку
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

По словам адвоката, Бекиров не выдержит голодовки

Украинский политзаключенный Эдем Бекиров намерен начать голодовку. Об этом написал адвокат политзаключенного Ислям Велиляев на своей странице в Facebook.

Отметим, у политзаключенного - сахарный диабет и первая группа инвалидности.

"26 апреля 2019 г. в ходе судебного заседания в Верховном Суде Республики Крым, мой подзащитный Бекиров Эдем ага, заявил о намерении объявить голодовку", - написал защитник.

По словам адвоката, причиной такого решения стало резкое ухудшение здоровья Бекирова.

"К этому привело, по сути, неправомерные поведение сотрудников СИЗО. Так, на протяжении более десяти дней, сотрудники медчасти СИЗО, вводят Бекирову инъекцию инсулина, без измерения уровня сахара в его крови. Родственники неоднократно пытались передать экспресс-тесты для измерения сахара, однако сотрудники медицинской части СИЗО, всячески их не принимают под разными предлогами. Это может привести к необратимым последствиям, вплоть до летального исхода. При последней моей встречи с Эдем ага, его лицо было отекшее и покрыто бурыми пятнами. Он с трудом передвигался, его мучает отдышка, постоянные боли в левой стороне груди", - написал адвокат.

Он считает неправомерные действия сотрудников СИЗО №1 в Симферополе пытками и истязанием.

"Эдем ага Бекиров, голодовки не выдержит", - добавил он.

Бекиров намерен начать голодовку

Ранее РБК-Украина писало, что Эдем Бекиров, которого незаконно удерживают в СИЗО Симферополя оккупационная власть РФ, уже более недели не получает необходимых медикаментов.

Напомним,  "суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом. Политзаключенный останется под арестом до 12 июня, адвокат Бекирова рассказал, что состояние здоровья его подзащитного до сих пор остается критическим.

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