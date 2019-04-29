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Бекіров має намір почати голодування

Новини » Суспільство    29.04.2019 - 18:47
Бекіров має намір почати голодування
Фото: Едем Бекіров (Facebook/Олексій Ладигін)

За словами адвоката, Бекіров не витримає голодування

Український політв'язень Едем Бекіров має намір почати голодування. Про це написав адвокат політв'язня Іслям Веліляєв на своїй сторінці в Facebook.

Зазначимо, у політв'язня - цукровий діабет і перша група інвалідності.

"26 квітня 2019 р. в ході судового засідання у Верховному Суді Республіки Крим, мій підзахисний Бекіров Едем ага, заявив про намір оголосити голодування", - написав захисник.

За словами адвоката, причиною такого рішення стало різке погіршення здоров'я Бекірова.

"До цього призвело, по суті, неправомірні поведінку співробітників СІЗО. Так, протягом десяти днів, співробітники медчастини СІЗО, вводять Бекірову ін'єкцію інсуліну, без вимірювання рівня цукру в його крові. Родичі неодноразово намагалися передати експрес-тести для вимірювання цукру, проте співробітники медичної частини СІЗО, всіляко їх не приймають під різними приводами. Це може призвести до безповоротних наслідків, аж до летального результату. Під час останньої моєї зустрічі з Едем ага, його обличчя було набрякле, вкрито бурими плямами. Він насилу пересувався, його мучить задишка, постійні болі в лівій стороні грудей", - написав адвокат.

Він вважає неправомірні дії співробітників СІЗО №1 в Сімферополі тортурами і катуванням.

"Едем ага Бекіров, голодування не витримає", - додав він.

Бекіров має намір почати голодуванняБекіров має намір почати голодування

Раніше РБК-Україна писало, що Едем Бекіров, якого незаконно утримують у СІЗО Сімферополя окупаційна влада РФ, вже більше тижня не отримує необхідних медикаментів.

Нагадаємо, "суд" у Криму залишив Бекірова під арештом. Політв'язень залишиться під арештом до 12 червня, адвокат Бекірова розповів, що стан здоров'я його підзахисного досі залишається критичним.

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