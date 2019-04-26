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"Суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом

Новости » Общество    26.04.2019 - 13:21
"Суд" в Крыму оставил Бекирова под арестом
Фото: Эдем Бекиров (Facebook/Алексей Ладыгин)

Состояние здоровья Бекирова остается критическим

"Верховный суд" аннексированного Крыма отклонил апелляцию защиты украинского политзаключенного Эдема Бекирова на продление срока содержания в СИЗО. Об этом сообщает "Крым.Реалии".

Отметим, политзаключенный останется под арестом до 12 июня. Адвокат Бекирова рассказал, что состояние здоровья его подзащитного до сих пор остается критическим.

"Усилилась отечность и появились боли в левой части груди. Я ходатайствовал о том, чтобы Бекирова перевели хотя бы под домашний арест, потому что в таком состоянии человека нужно отпускать и лечить, а не держать в СИЗО. Суд выслушал, удалился в совещательную комнату и мои доводы не принял. Отклонил апелляцию и оставил Эдема Бекирова в СИЗО", - отметил адвокат.

Отметим, Бекирова обвинили в якобы незаконном приобретении, хранении и ношении боеприпасов и взрывчатых веществ (часть 2 статьи 222 и части 2 статьи 222.1 УК РФ). Его задержали 12 декабря 2018 года. Затем подконтрольный РФ суд в Крыму его арестовал.

РБК-Украина писало, что ряд стран, включая Соединенные Штаты и Евросоюз неоднократно призывали Россию освободить Бекирова. Однако, в РФ эти заявления игнорируют и продолжают держать под стражей активиста.

Бекиров сейчас в СИЗО, но украинский омбудсмен Людмила Денисова неоднократно призывала перевести его в больницу. Адвокат Ислям Велиляев после посещения Бекирова 18 марта заявил, что состояние политзаключенного плохое, а сотрудники СИЗО на это не реагируют.

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