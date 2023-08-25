Бех-Романчук здобула першу медаль для України на ЧС з легкої атлетики

Українка Марина Бех-Романчук змогла здобути срібну медаль на Чемпіонаті світу-2023 у потрійному стрибку.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань.
Вже з першої спроби наша спортсменка змогла стрибнути на 15.00 метрів, що стало другим найкращим результатом у її кар'єрі та особистим рекордом за сезон. Такий результат вивів українку на проміжне перше місце.
Після цього жодній з конкуренток Бех-Романчук не вдавалося перевершити такий результат.
Лише у шостому стрибку нашу спортсменку випередила венесуелка Юлімар Рохас, яка отримувала "золото" на трьох попередніх Чемпіонатах світу у потрійному стрибку. Вона спромоглася стрибнути на 15.08 метра.
Таким чином, призові місця зайняли:
Нагадаємо, 24 червня українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла у потрійному стрибку на Європейських іграх 2023 року після провалу у стрибках у довжину.
Також ми писали, що вчора, 24 серпня, на ЧС у стрибках із жердиною серед жінок організатори змушені були розщедритися на дві золоті медалі.
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