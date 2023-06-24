Бех-Романчук виграла золоту медаль Європейських ігор-2023

Українська легкоатлетка Марина Бех-Романчук перемогла в потрійному стрибку на Європейських іграх 2023 року після провалу в стрибках у довжину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати змагань .

27-річна спортсменка здобула заочну перемогу в кількаденних змаганнях. Українка показала результат 14,58 м ще в середу, коли виступали представники другого дивізіону.

Бех-Романчук довелося чекати суботу, щоб дізнатися фінальну позицію в протоколі. Утім, атлетки з першого дивізіону так і не змогли випередити представницю України. Найближче до неї підібралася туркеня Данішмаз (14,16 м). Доповнила подіум італійка Честонаро з результатом 14,09 м.

Раніше Бех-Романчук не змогла проявити себе в стрибках у довжину. Вона зробила заступи в трьох спробах і залишилася без результату в списку другого дивізіону. Найкраще ж виступила сербка Гардашевіч (6,82 м).

Європейські ігри, легка атлетика, потрійний стрибок, жінки:

Марина Бех-Романчук – 14.58 м Тугба Данішмаз – 14,16 м Оттавія Честонаро – 14,09 м

Хто така Марина Бех-Романчук

Уродженка Хмельниччини, легкоатлетка зі спеціалізацією в стрибках у довжину та потрійному стрибку. Призерка чемпіонатів світу та Європи, багаторазова чемпіонка України.

На міжнародній арені дебютувала в 2011 році з юнацького чемпіонату Європи. На Європейських іграх-2019 виграла "бронзу" в стрибках у довжину. Цьогоріч здобула три нагороди в рамках Діамантової ліги – срібну та бронзову медалі в потрійному стрибку та "бронзу" в стрибках у довжину.

Одружена, чоловік – плавець, призер Олімпійських ігор-2020 Михайло Романчук. Нагороджена орденом княгині Ольги ІІІ ст.