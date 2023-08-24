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Легкоатлетичний ЧС-2023 віддав два "золота" в індивідуальному змаганні: як це можливо

Будапешт, Четвер 24 серпня 2023 11:57
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Легкоатлетичний ЧС-2023 віддав два "золота" в індивідуальному змаганні: як це можливо Фото: Ніна Кеннеді та Кеті Мун стали співчемпіонками планети (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Унікальний випадок трапився на чемпіонаті світу 2023 року з легкої атлетики, де в стрибках із жердиною серед жінок організатори змушені були розщедритися на дві золоті медалі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт змагань.

Уперше в історії легкоатлетичних Мундіалів розіграли "подвійне золото". Надконкурентним став фінал жіночих змагань у стрибках із жердиною.

До вирішальних стартів відібралися 12 найкращих спортсменок. Половина з них у фіналі взяла висоту 4,75 м. Тривали ж змагання до висоти 4,95 м, до якої дісталися дві атлетки – австралійка Ніна Кеннеді та американка Кеті Мун. Обидві були на подіумі ЧС-2022.

Зрештою, планку 4,95 м не змогли підкорити ані Кеннеді, ані Мун. Попередні ж результати австралійської та американської спортсменки виявилися ідентичними (по 4,90 м). До того, ж обидві взяли висоту з третьої спроби, а раніше провалили по одному стрибку.

Організатори ЧС-2023 запропонували Кеннеді та Мун продовжити змагання до остаточного визначення переможниці. Утім, представниці Австралії та США погодилися розділити "золото" між собою. Бронзова ж нагорода дісталася фінці Вілмі Мурто (4,80 м).

ЧС-2023 з легкої атлетики, стрибки з жердиною, жінки:

1. Ніна Кеннеді – 4,90 м

1. Кеті Мун – 4,90 м

3. Вілма Мурто – 4,80 м

До слова, раніше опублікували рейтинг спортсменів за заробітками в мережі.

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