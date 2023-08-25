Бех-Романчук завоевала первую медаль для Украины на ЧМ по легкой атлетике

Украинка Марина Бех-Романчук смогла завоевать серебряную медаль на Чемпионате мира-2023 в тройном прыжке.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты соревнований.
Уже с первой попытки наша спортсменка смогла прыгнуть на 15.00 метров, что стало вторым лучшим результатом в ее карьере и личный рекордом за сезон. Такой результат вывел украинку на промежуточное первое место.
После этого ни одной из конкуренток Бех-Романчук не удавалось превзойти такой результат.
Только в шестом прыжке нашу спортсменку опередила венесуэлка Юлимар Рохас, которая получала "золото" на трех предыдущих Чемпионатах мира в тройном прыжке. Она смогла прыгнуть на 15.08 метра.
Таким образом, призовые места заняли:
Напомним, 24 июня украинская легкоатлетка Марина Бех-Романчук победила в тройном прыжке на Европейских играх 2023 года после провала в прыжках в длину.
Также мы писали, что вчера, 24 августа, на ЧМ в прыжках с шестом среди женщин организаторы вынуждены были раскошелиться на две золотые медали.
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