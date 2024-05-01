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БЕБ розпочало низку вторинних справ проти свідків в справі Коломойського: у чому причина

Фото: БЕБ розпочало низку вторинних справ проти свідків в справі Коломойського (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Новіков

Бюро економічної безпеки (БЕБ) розпочало низку вторинних справ проти свідків в справі українського олігарха Ігоря Коломойського, щоб затягнути головну справу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegraf.

Як відомо, справа Коломойського ґрунтована на свідченнях 4-х осіб з технічного персоналу, серед яких касири й інкасатори, про події 10-річної давнини. Проти свідків розпочали окремі провадження.

"Далі "свідків" звільняють від кримінальної відповідальності "через закінчення строків давності", бо задача з формалізації потрібних тверджень виконана. Раптом вдасться отак спростити формулу. І суд не вимагатиме повноцінного доведення", - йдеться в статті.

Таким чином вже були звільнені двоє свідків в суді Києва, в третій справі суд в Дніпрі позов відхилив, - це була справа касирки, яка в свідченнях нібито "допустила нереальність та малоймовірність фактичного внесення готівки на картковий рахунок" Коломойським.

В суді вона була без адвоката, її захищав прокурор, який просив провести засідання в закритому режимі, без преси, але суд не погодився і зрештою відхилив позов.

Справа Коломойського

Нагадаємо,  7 вересня Коломойському оголосили підозру в заволодінні 9,2 мільярда гривень ПриватБанку. 

Пізніше він отримав підозру за трьома статтями. Слідство встановило, що олігарх з 2013 по 2014 роки незаконно заволодів 5,8 млрд грн.

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Бюро економічної безпекиІгор Коломойский