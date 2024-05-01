БЭБ начал ряд вторичных дел против свидетелей по делу Коломойского: в чем причина

Как известно, дело Коломойского основано на показаниях 4-х человек из технического персонала, среди которых кассиры и инкассаторы, о событиях 10-летней давности. Против свидетелей приступили к отдельным производствам.

"Далее "свидетелей" освобождают от уголовной ответственности "по истечении сроков давности", потому что задача по формализации нужных утверждений выполнена. Вдруг удастся так упростить формулу. И суд не потребует полноценного доказывания", - говорится в статье.

Таким образом, уже были уволены двое свидетелей в суде Киева, в третьем деле суд в Днепре иск отклонил, - это было дело кассирши, которая в показаниях якобы "допустила нереальность и маловероятность фактического внесения наличных на карточный счет" Коломойским.

В суде она была без адвоката, ее защищал прокурор, который просил провести заседание в закрытом режиме, без прессы, но суд не согласился и отклонил иск.

Дело Коломойского

Напомним, 7 сентября Коломойскому объявили подозрение в завладении 9,2 миллиарда гривен ПриватБанка.

Позже он получил подозрение по трем статьям. Следствие установило, что олигарх с 2013 по 2014 годы незаконно завладел 5,8 млрд. грн.

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