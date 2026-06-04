БЕБ накрило схему фальшивих паспортів, водійських прав та дипломів: відео спецоперації

Схема незаконної міграції до ЄС та Канади

За даними слідства, учасники злочинної групи спеціалізувалися на виготовленні фальшивих паспортів громадян України для іноземців.

У подальшому ці підроблені документи використовувалися нелегальними мігрантами для безперешкодного в'їзду та легалізації в країнах Європейського Союзу та Канаді.

Окрім українських паспортів, ділки налагодили масовий випуск інших фальшивок.

Серед вилученого виявили дипломи про вищу освіту, водійські посвідчення, свідоцтва про народження та реєстрацію шлюбу, а також фіктивні акти на нерухомість і земельні ділянки.

У Бюро економічної безпеки підкреслили, що підпільне виробництво працювало як чітко налагоджений кримінальний бізнес із широкою міжнародною мережею та багатомільйонними тіньовими прибутками.

Обшуки та вилучення речових доказів

Для ліквідації схеми правоохоронці провели масштабну спецоперацію, у межах якої організували близько 30 обшуків на території Києва, Київської області, а також у західних регіонах України.

Під час слідчих дій оперативники та детективи вилучили:

професійне обладнання для промислового друку документів;

металеві кліше, підроблені печатки та штампи офіційних державних установ;

бланкові заготовки для майбутніх паспортів;

чорнову бухгалтерію та значні суми готівки в іноземній валюті;

транспортні засоби й нелегальну зброю.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії та процесуальні заходи.

Силовики встановлюють повне коло осіб, причетних до діяльності угруповання, зокрема його міжнародні зв'язки та канали фінансування незаконного бізнесу.