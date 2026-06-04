БЭБ накрыло схему фальшивых паспортов, водительских прав и дипломов: видео спецоперации

Схема незаконной миграции в ЕС и Канаду

По данным следствия, участники преступной группы специализировались на изготовлении фальшивых паспортов граждан Украины для иностранцев.

В дальнейшем эти поддельные документы использовались нелегальными мигрантами для беспрепятственного въезда и легализации в странах Европейского Союза и Канаде.

Кроме украинских паспортов, дельцы наладили массовый выпуск других фальшивок.

Среди изъятого обнаружили дипломы о высшем образовании, водительские удостоверения, свидетельства о рождении и регистрации брака, а также фиктивные акты на недвижимость и земельные участки.

В Бюро экономической безопасности подчеркнули, что подпольное производство работало как четко налаженный криминальный бизнес с широкой международной сетью и многомиллионными теневыми доходами.

Обыски и изъятие вещественных доказательств

Для ликвидации схемы правоохранители провели масштабную спецоперацию, в рамках которой организовали около 30 обысков на территории Киева, Киевской области, а также в западных регионах Украины.

Во время следственных действий оперативники и детективы изъяли:

профессиональное оборудование для промышленной печати документов;

металлические клише, поддельные печати и штампы официальных государственных учреждений;

бланковые заготовки для будущих паспортов;

черновую бухгалтерию и значительные суммы наличности в иностранной валюте;

транспортные средства и нелегальное оружие.

Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и процессуальные мероприятия.

Силовики устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности группировки, в частности его международные связи и каналы финансирования незаконного бизнеса.