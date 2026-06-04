БЭБ накрыло схему фальшивых паспортов, водительских прав и дипломов: видео спецоперации

В Киеве и нескольких регионах Украины разоблачили масштабную трансграничную группировку, которая наладила подпольное производство поддельных документов. Совместную спецоперацию провели детективы БЭБ, Служба безопасности Украины и Киевская областная прокуратура.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление директора БЭБ Александра Цивинского в Telegram.
По данным следствия, участники преступной группы специализировались на изготовлении фальшивых паспортов граждан Украины для иностранцев.
В дальнейшем эти поддельные документы использовались нелегальными мигрантами для беспрепятственного въезда и легализации в странах Европейского Союза и Канаде.
Кроме украинских паспортов, дельцы наладили массовый выпуск других фальшивок.
Среди изъятого обнаружили дипломы о высшем образовании, водительские удостоверения, свидетельства о рождении и регистрации брака, а также фиктивные акты на недвижимость и земельные участки.
В Бюро экономической безопасности подчеркнули, что подпольное производство работало как четко налаженный криминальный бизнес с широкой международной сетью и многомиллионными теневыми доходами.
Для ликвидации схемы правоохранители провели масштабную спецоперацию, в рамках которой организовали около 30 обысков на территории Киева, Киевской области, а также в западных регионах Украины.
Во время следственных действий оперативники и детективы изъяли:
Сейчас продолжаются неотложные следственные действия и процессуальные мероприятия.
Силовики устанавливают полный круг лиц, причастных к деятельности группировки, в частности его международные связи и каналы финансирования незаконного бизнеса.
Ранее мы писали, что БЭБ ликвидировало конвертцентр с сетью в 500 компаний. Правоохранители провели десятки обысков по всей стране, чтобы остановить гигантский отток капитала.