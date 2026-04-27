Підрядник Міноборони "відмив" майже 600 млн гривень через фіктивні фірми
Підрядник з оборонних контрактів "відмив" через фіктивні фірми майже 580 мільйонів гривень. Нацполіція викрила злочинну організацію та затримала її учасників.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України у Telegram.
Фіктивні фірми з "мертвими" директорами
Директорами підставних підприємств значилися громадяни України, які з 2014 року живуть на окупованій території - у так званій "ДНР" - та підтримують російську агресію. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії".
Засновниками частини фірм вказані нібито громадяни Польщі. Проте польська сторона підтвердила: таких людей не існує - вони вигадані.
Фото: Нацполіція затримала організовану групу (t.me/UA_National_Police)
Як працювала схема
Поліцейські повністю розкрили структуру "конвертаційної групи" - від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Схема охоплювала кілька рівнів:
- підрядник за оборонними контрактами перераховував кошти через мережу фіктивних фірм;
- гроші "відмивалися" через конвертаційний центр і виводилися готівкою;
- паралельно штучно занижувалися податки.
За висновками судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. Загальна сума "відмитих" коштів з оборонних контрактів - майже 580 мільйонів гривень.
Підозра та спроба залякати слідчого
У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру:
- керівнику конвертаційного центру;
- співорганізатору, який координував зв'язок між підприємством і центром;
- бухгалтерці групи.
Фото: За два долари тисячі хотіли спалити авто слідчого - що стоїть за схемою на 580 млн (t.me/UA_National_Police)
Після оголошення підозр фігуранти не зупинилися. Вони планували провокативні дії проти слідчого і навіть шукали виконавця, щоб спалити його автівку. За це пропонували дві тисячі доларів.
Фото: поліція затримала учасників схеми на 580 млн грн (t.me/UA_National_Police)
Схожі схеми викривали й в інших держкомпаніях
Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно НЕК "Укренерго" викрили схему розкрадання на понад 447 мільйонів гривень.
Шестеро учасників організованої групи штучно занижували заявки на електроенергію, а дефіцит, що виникав, покривала держава. Гроші при цьому виводили через підконтрольні компанії.
Нагадаємо, днями також стало відомо про масштабне розкрадання в "Укргазвидобуванні". Колишні посадовці держкомпанії разом із пов'язаними підприємцями перепродавали необхідні для видобутку газу матеріали у два-три рази дорожче від ринкової ціни.
Збитки перевищили 295 мільйонів гривень.