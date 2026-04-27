Підрядник Міноборони "відмив" майже 600 млн гривень через фіктивні фірми

11:14 27.04.2026 Пн
Як працювала схема?
aimg Олена Чупровська
Підрядник Міноборони "відмив" майже 600 млн гривень через фіктивні фірми Ілюстративне фото: через злочинну групу ержава втратила понад 100 млн на податках (facebook com UA National Police)

Підрядник з оборонних контрактів "відмив" через фіктивні фірми майже 580 мільйонів гривень. Нацполіція викрила злочинну організацію та затримала її учасників.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на допис Національної поліції України у Telegram.

Фіктивні фірми з "мертвими" директорами

Директорами підставних підприємств значилися громадяни України, які з 2014 року живуть на окупованій території - у так званій "ДНР" - та підтримують російську агресію. Одна з них працює вчителем і навіть отримала відзнаку "Вчитель Росії".

Засновниками частини фірм вказані нібито громадяни Польщі. Проте польська сторона підтвердила: таких людей не існує - вони вигадані.

Підрядник Міноборони &quot;відмив&quot; майже 600 млн гривень через фіктивні фірмиФото: Нацполіція затримала організовану групу (t.me/UA_National_Police)

Як працювала схема

Поліцейські повністю розкрили структуру "конвертаційної групи" - від фіктивних постачальників до організаторів і посередників. Схема охоплювала кілька рівнів:

  • підрядник за оборонними контрактами перераховував кошти через мережу фіктивних фірм;
  • гроші "відмивалися" через конвертаційний центр і виводилися готівкою;
  • паралельно штучно занижувалися податки.

За висновками судово-економічних експертиз, держава втратила понад 100 мільйонів гривень через ухилення від сплати податків. Загальна сума "відмитих" коштів з оборонних контрактів - майже 580 мільйонів гривень.

Підозра та спроба залякати слідчого

У грудні минулого року трьом учасникам схеми повідомили про підозру:

  • керівнику конвертаційного центру;
  • співорганізатору, який координував зв'язок між підприємством і центром;
  • бухгалтерці групи.

Підрядник Міноборони &quot;відмив&quot; майже 600 млн гривень через фіктивні фірмиФото: За два долари тисячі хотіли спалити авто слідчого - що стоїть за схемою на 580 млн (t.me/UA_National_Police)

Після оголошення підозр фігуранти не зупинилися. Вони планували провокативні дії проти слідчого і навіть шукали виконавця, щоб спалити його автівку. За це пропонували дві тисячі доларів.

Підрядник Міноборони &quot;відмив&quot; майже 600 млн гривень через фіктивні фірмиФото: поліція затримала учасників схеми на 580 млн грн (t.me/UA_National_Police)

Схожі схеми викривали й в інших держкомпаніях

Як повідомляло РБК-Україна, нещодавно НЕК "Укренерго" викрили схему розкрадання на понад 447 мільйонів гривень.

Шестеро учасників організованої групи штучно занижували заявки на електроенергію, а дефіцит, що виникав, покривала держава. Гроші при цьому виводили через підконтрольні компанії.

Нагадаємо, днями також стало відомо про масштабне розкрадання в "Укргазвидобуванні". Колишні посадовці держкомпанії разом із пов'язаними підприємцями перепродавали необхідні для видобутку газу матеріали у два-три рази дорожче від ринкової ціни.

Збитки перевищили 295 мільйонів гривень.

Зеленський ініціював продовження мобілізації та воєнного стану
