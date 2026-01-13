BBC вимагає відхилення позову Трампа на 10 мільярдів доларів

Британська телерадіокомпанія BBC домагатиметься відхилення позову президента США Дональда Трампа, поданого через нібито наклеп у документальному фільмі "Panorama".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.
Британський мовник стверджує, що суд Флориди не має "персональної юрисдикції" над ним, місце проведення судового засідання є "неналежним", а американський лідер "не зміг обґрунтувати свої претензії".
BBC також наголошує, що Трамп не довів завдання йому фактичної шкоди, повідомивши при цьому, що його було переобрано після виходу фільму, і у Флориді він здобув переважну більшість голосів. Президент США також стверджує, що "Panorama" транслювали на Britbox, що, за словами компанії, "є неправдою".
Крім того, BBC повідомила, що американський лідер "не може правдоподібно стверджувати, що документальний фільм був опублікований зі справжнім злим умислом".
У судових документах, поданих у понеділок, 12 січня, британський мовник попросив суд призупинити всі інші процедури з розкриття доказів до ухвалення рішення за клопотанням про відхилення позову. Йдеться про досудовий процес обміну інформацією та доказами між сторонами.
Раніше BBC перепросила в американського лідера за редагування, проте відхилила його вимоги щодо компенсації та не погодилася з наявністю підстав для позову про наклеп. Компанія також заявляє, що фільм "Panorama" не транслювався в США та не дискредитував Трампа.
У грудні Трамп подав до суду на британського мовника BBC через нібито наклеп у фільмі "Panorama", який вийшов за тиждень до президентських виборів 2024 року.
Сума позову складає 10 млрд доларів: 5 млрд доларів за наклеп і ще 5 млрд доларів за порушення закону Флориди про оманливу та недобросовісну торговельну практику.
Позов стосується відредагованої версії промови президента США від 6 січня 2021 року, де BBC, за його словами, навмисно спотворила його слова. Таким чином, заявив Трамп, склалося враження, що він нібито закликав своїх прихильників до насильства і штурму Капітолію, тоді як слова не вимовлялися у тій послідовності.
За словами президента США, ВВС навмисно викинула важливі моменти його виступу, вводячи глядачів в оману. Він також стверджує, що "Panorama" був створений як частина "зухвалої спроби втрутитися та вплинути на результат виборів на шкоду президенту Трампу".
Нагадаємо, віднедавна Білий дім відкрив новий розділ офіційного сайту, де публічно критикує медіа та журналістів, звинувачуючи їх у спотворенні висвітлення подій і "упередженості".