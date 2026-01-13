BBC требует отклонения иска Трампа на 10 миллиардов долларов

Британская телерадиокомпания BBC будет добиваться отклонения иска президента США Дональда Трампа, поданного из-за якобы клеветы в документальном фильме "Panorama".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.
Британский вещатель утверждает, что суд Флориды не имеет "персональной юрисдикции" над ним, место проведения судебного заседания является "ненадлежащим", а американский лидер "не смог обосновать свои претензии".
BBC также отмечает, что Трамп не доказал нанесение ему фактического ущерба, сообщив при этом, что он был переизбран после выхода фильма и во Флориде получил подавляющее большинство голосов. Президент США также утверждает, что "Panorama" транслировали на Britbox, что, по словам компании, "является неправдой".
Кроме того, BBC сообщила, что американский лидер "не может правдоподобно утверждать, что документальный фильм был опубликован с настоящим злым умыслом".
В судебных документах, поданных в понедельник, 12 января, британский вещатель попросил суд приостановить все другие процедуры по раскрытию доказательств до принятия решения по ходатайству об отклонении иска. Речь идет о досудебном процессе обмена информацией и доказательствами между сторонами.
Ранее BBC извинилась перед американским лидером за редактирование, однако отклонила его требования о компенсации и не согласилась с наличием оснований для иска о клевете. Компания также заявляет, что фильм "Panorama" не транслировался в США и не дискредитировал Трампа.
В декабре Трамп подал в суд на британского вещателя BBC из-за якобы клеветы в фильме "Panorama", который вышел за неделю до президентских выборов 2024 года.
Сумма иска составляет 10 млрд долларов: 5 млрд долларов за клевету и еще 5 млрд долларов за нарушение закона Флориды об обманчивой и недобросовестной торговой практике.
Иск касается отредактированной версии речи президента США от 6 января 2021 года, где BBC, по его словам, намеренно исказила его слова. Таким образом, заявил Трамп, сложилось впечатление, что он якобы призвал своих сторонников к насилию и штурму Капитолия, тогда как слова не произносились в той последовательности.
По словам президента США, ВВС намеренно выбросила важные моменты его выступления, вводя зрителей в заблуждение. Он также утверждает, что "Panorama" был создан как часть "дерзкой попытки вмешаться и повлиять на исход выборов в ущерб президенту Трампу".
Напомним, с недавних пор Белый дом открыл новый раздел официального сайта, где публично критикует медиа и журналистов, обвиняя их в искажении освещения событий и "предвзятости".