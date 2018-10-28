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BBC назвала возможную причину падения вертолета с владельцем "Лестера"

Новости » Происшествия    28.10.2018 - 10:54
Фото: Вишай Шривадданапрабха (flickr.com)
Фото: Вишай Шривадданапрабха (flickr.com)

Вертолет мог упасть в результате отказа хвостового винта

Вертолет владельца английского "Лестера" Вишая Шривадданапрабхи мог упасть в результате отказа хвостового винта. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на BBC.

По данным BBC, очевидцы видели, как вертолет начал падать из-за проблем в работе хвостового винта. Также сообщается, что полный состав пассажиров до сих пор не установлен. Однако известно, что на борту не было его сына и спортивного директора "Лестер Сити" Джона Радкина.

Напомним, ранее сообщалось, что Вишай Шривадданапрабха находился на борту вертолета во время его крушения на парковке возле стадиона. На сайте футбольного клуба разместили сообщение, в котором пообещали обнародовать официальную информацию, как только станут известны подробности инцидента.

Вертолет владельца футбольного клуба "Лестер Сити" врезался в автостоянку после игры с лондонским "Вест Хэмом" в рамках Английской премьер-лиги. Падение произошло через несколько секунд после взлета, после падения вертолет загорелся.

Вишай Шривадданапрабха является президентом и владельцем "Лестера".​ Также ему принадлежит компания King Power. По данным Forbes, состояние Шривадданапрабхи достигает 4,9 млрд долларов.

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