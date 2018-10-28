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BBC назвала можливу причину падіння вертольота з власником "Лестера"

Новини » Надзвичайні події    28.10.2018 - 10:54
Фото: Вішай Шрівадданапрабха (flickr.com)
Фото: Вішай Шрівадданапрабха (flickr.com)

Вертоліт міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта

Вертоліт власника англійського "Лестера" Вішая Шрівадданапрабхи міг впасти в результаті відмови хвостового гвинта. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

За даними BBC, очевидці бачили, як вертоліт почав падати через проблеми в роботі хвостового гвинта. Також повідомляється, що повний склад пасажирів досі не встановлено. Однак відомо, що на борту не було його сина і спортивного директора "Лестер Сіті" Джона Радкіна.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Вішай Шрівадданапрабха перебував на борту вертольота під час його аварії на парковці біля стадіону. На сайті футбольного клубу розмістили повідомлення, в якому пообіцяли оприлюднити офіційну інформацію, як тільки стануть відомі подробиці інциденту.

Вертоліт власника футбольного клубу "Лестер Сіті" врізався в автостоянку після гри з лондонським "Вест Хемом" в рамках Англійської прем'єр-ліги. Падіння сталося через кілька секунд після зльоту, після падіння вертоліт загорівся.

Вішай Шрівадданапрабха є президентом і власником "Лестера". Також йому належить компанія King Power. За даними Forbes, статок Шрівадданапрабхи сягає 4,9 млрд доларів.

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