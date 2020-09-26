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BBC извинилось за изображение карты Украины без Крыма

Автор: Дмитрий Левицкий

Редакция BBC News World убрала карту с Украиной без Крыма из новости о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве. Редакция извинилась за эту ошибку.

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Об этом говорится в комментарии редакции BBC News World к публикации.

В редакции BBC объяснили, что карта с "неукраинским" Крымом была неправильной.

"Исправление: в предыдущей версии этой публикации была неправильная карта. Просим извинения за ошибку", - написала редакция.

Напомним, вечером 25 сентября BBC News World опубликовало новость о катастрофе АН-26 с картой, на которой оккупированный Россией Крым был обозначен не территорией Украины. В посольстве Украины в Британии сразу же отреагировали на ситуацию, выразив надежду, что это было ошибкой.

Ранее подобный случай произошел с французской газетой Le Monde, которая опубликовала карту с "российским" Крымом.

До этого карту с "российским" Крымом разместила американская газета The New York Times.

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Новости Украины КрымкартаБританская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")