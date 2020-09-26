BBC News World опубликовала карту с "неукраинским" Крымом

Фото: таблица на въезде в аннексированный Крым (non.fm)

Редакция BBC News World в материале об авиакатастрофе АН-26 под Харьковом вечером 25 сентября опубликовала карту Украины. Полуостров Крым на карте не обозначен украинской территорией.

Об этом свидетельствует изображение на сайте BBC News.

В то же время посольство Украины в Великобритании обратилось к редакции, выразив надежду, что эта ошибка будет исправлена в кратчайшие сроки.

"BBC World, трудно поверить своим глазам. Надеемся, это была обычная ошибка, которая будет исправлена в кратчайшие сроки #CrimeaIsUkraine", - говорится в сообщении.

Вскоре на сайте BBC World заменили главное фото на снимок с места крушения самолета, а карту опубликовали внизу материала, почти полностью обрезав Крым. Однако там все равно видно, что полуостров не обозначен одним цветом с украинскими территориями.

Фото: скриншот с сайта BBC News World

Ранее французская газета Le Monde опубликовала карту с "российским" Крымом.

РБК-Украина также писало, что в апреле американская газета The New York Times разместила карту с "российским" Крымом.