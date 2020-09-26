ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

BBC извинилось за изображение карты Украины без Крыма

Лондон, Суббота 26 сентября 2020 18:34
BBC извинилось за изображение карты Украины без Крыма
Фото: логотип BBC (flickr.com/lwr)
Автор: Дмитрий Левицкий

Редакция BBC News World убрала карту с Украиной без Крыма из новости о крушении военного самолета АН-26 в Чугуеве. Редакция извинилась за эту ошибку.

Об этом говорится в комментарии редакции BBC News World к публикации.

В редакции BBC объяснили, что карта с "неукраинским" Крымом была неправильной.

"Исправление: в предыдущей версии этой публикации была неправильная карта. Просим извинения за ошибку", - написала редакция.

Напомним, вечером 25 сентября BBC News World опубликовало новость о катастрофе АН-26 с картой, на которой оккупированный Россией Крым был обозначен не территорией Украины. В посольстве Украины в Британии сразу же отреагировали на ситуацию, выразив надежду, что это было ошибкой.

Ранее подобный случай произошел с французской газетой Le Monde, которая опубликовала карту с "российским" Крымом.

До этого карту с "российским" Крымом разместила американская газета The New York Times.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Общество КрымкартаБританская вещательная корпорация BBC ("Би-Би-Си")
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь