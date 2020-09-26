BBC вибачилося за зображення карти України без Криму

Фото: логотип BBC (flickr.com/lwr)

Редакція BBC News World прибрала карту з Україною без Криму з новини про катастрофу військового літака АН-26 в Чугуєві. Редакція вибачилася за цю помилку.

Про це йдеться в коментарі редакції BBC News World до публікації.

У редакції BBC пояснили, що карта з "неукраїнським" Кримом була неправильною.

"Виправлення: у попередній версії цієї публікації була неправильна карта. Просимо вибачення за помилку", - написала редакція.

Нагадаємо, ввечері 25 вересня BBC News World опублікувало новину про катастрофу АН-26 з картою, на якій окупований Росією Крим було позначено не територією України. У посольстві України в Британії відразу ж відреагували на ситуацію, висловивши сподівання, що це було помилкою.

Раніше подібний випадок стався з французькою газетою Le Monde, яка опублікувала карту з "російським" Кримом.

До цього, карту з "російським" Кримом розмістила американська газета The New York Times.