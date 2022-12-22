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Баззер із підбиранням під щитом суперника приніс перемогу "Чикаго": момент дня в НБА

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Атланта, Четвер 22 грудня 2022 11:57
Баззер із підбиранням під щитом суперника приніс перемогу "Чикаго": момент дня в НБА Фото: Айо Досунму (в центрі) поховав надії "Атланти" (chicago.suntimes.com)
Автор: Антон Федорців

Атакувальний оборонець "Чикаго Буллз" Айо Досунму очолив підбірку найкращих епізодів ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA.

Молодий американець вирвав для "Буллз" перемогу в Атланті. "Другий номер" гостей зіграв ключову роль у вирішальні миттєвості поєдинку проти "Гокс". За рівного рахунку (108:108) невдалу спробу на два очки зробив Дерозан, але Досунму підібрав м'яч під щитом і таки оформив двоочковий.

Виїзна перемога дозволила "Чикаго" впритул наблизитися до зони плей-офф Східної конференції НБА. "Буллз" дихають у спину "Торонто", маючи всього на одну перемогу менше. До того ж, чикагці зіграли на матч менше.

Сам Досунму провів на паркеті 34,5 хвилини. За цей час він встиг набрати 9 очок, зробити 3 підбирання і віддати 2 передачі. Найрезультативнішим баскетболістом поєдинку став оборонець "Атланти" Трей Янг (34 пункти).

Хто такий Айо Досунму

Уродженець Чикаго, батьки – іммігранти з Нігерії. На студентському рівні виступав за "Іллінойс Файтінг Іланай".

У 2021 році "Чикаго Буллз" забрав Досунму на драфті під 38-м номером. Контракт із командою рідного міста підписав торік у серпні. Дебютував в основі представника НБА в грудні.

Персональний рекорд атакувального оборонця – 26 очок проти "Міннесоти" навесні. Зі збірною США U-18 тріумфував на чемпіонаті Америк-2018.

До слова, напередодні оборонець "Денвера" Браун потрапив нагору хіт-параду зі слемданком проти "Мемфіса".

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