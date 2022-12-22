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Баззер с подбором под щитом соперника принес победу "Чикаго": момент дня в НБА

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Атланта, Четверг 22 декабря 2022 11:57
Баззер с подбором под щитом соперника принес победу "Чикаго": момент дня в НБА Фото: Айо Досунму (в центре) похоронил надежды "Атланты" (chicago.suntimes.com)
Автор: Антон Федорцив

Атакующий защитник "Чикаго Буллз" Айо Досунму возглавил подборку лучших эпизодов игрового вечера в Национальной баскетбольной ассоциации.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный YouTube-канал NBA.

Молодой американец вырвал для "Буллз" победу в Атланте. "Второй номер" гостей сыграл ключевую роль в решающем мгновении поединка против "Хокс". При равном счете (108:108) неудачную попытку на два очка совершил Дерозан, но Досунму подобрал мяч под щитом и все же оформил двухочковый.

Выездная победа позволила "Чикаго" вплотную приблизиться к зоне плей-офф Восточной конференции НБА. "Буллз" дышат в спину "Торонто", имея всего на одну победу меньше. К тому же чикагцы сыграли на матч меньше.

Сам Досунму провел на паркете 34,5 минуты. За это время он успел набрать 9 очков, сделать 3 подбора и отдать 2 передачи. Самым результативным баскетболистом поединка стал защитник "Атланты" Трей Янг (34 пункта).

Кто такой Айо Досунму

Уроженец Чикаго, родители – иммигранты из Нигерии. На студенческом уровне выступал за "Иллинойс Файтинг Иланай".

В 2021 году "Чикаго Буллз" забрал Досунму на драфте под 38-м номером. Контракт с командой родного города подписал в августе прошлого года. Дебютировал в основе представителя НБА в декабре.

Персональный рекорд атакующего защитника – 26 очков против "Миннесоты" весной. Со сборной США U-18 триумфовал на чемпионате Америк-2018.

К слову, накануне защитник "Денвера" Браун попал вверх хит-парада со слэм-данком против "Мемфиса".

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