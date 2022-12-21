Оборонець "Денвера" оформив силовий данк після хитрого пасу Йокіча: момент дня в НБА

Нагорі хіт-параду найкращих миттєвостей ігрового вечора в Національній баскетбольній асоціації опинився атакувальний оборонець "Денвер Наггетс" Брюс Браун.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний YouTube-канал NBA .

26-річний американець результативно завершив цікаву атаку денверців на кільце "Мемфіс Гріззліс". Колдвелл-Поуп пасом відшукав Йокіча, а той винахідливо віддав передачу поміж ніг на хід Брауну. Той влетів у "фарбу" та, не звертаючи увагу на суперників, вгатив м'яч згори.

Ці та подібні випади забезпечили "Денверу" впевнену перемогу над "Гріззліс" (105:91). Тепер "Наггетс" наздогнали "Мемфіс" нагорі Західної конференції НБА. Колективи мають ідентичні показники – 19 перемог, 11 поразок у сезоні.

Сам Браун потрапив до трійки найрезультативніших на паркеті. У його активі 16 очок, 5 підбирань і 4 передачі. Зірка "Мемфіса" Джа Морант оформив дабл-дабл (35 пунктів, 10 асистів).

Хто такий Брюс Браун

Уродженець Бостона, на студентському рівні виступав за Університет Маямі. Обраний на драфті НБА-2018 "Детройт Пістонз" під 42-м номером.

Провів там два сезони, а два наступних – у складі "Бруклін Нетс". До лав "Наггетс" перебрався влітку 2022-го. Провів усі 30 матчів у нинішньому сезоні асоціації.

Середні цифри Брауна – 11.3 очок, 4.4 підбирання, 4.3 передачі, 0.9 перехоплень. На майданчику він проводить орієнтовно півгодини.