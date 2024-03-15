Базувався батальйон. Третя штурмова вдарила по пункту керування РФ під Авдіївкою

На Авдіївському напрямі ліквідовано пункт управління батальйону однією з бригад ЗС РФ. Українські військові накрили штаб ворога з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Третю штурмову бригаду .

"Ліквідовано місце дислокації командного складу ворожого підрозділу, проти якого б’ється на Авдіївському напрямку Третя штурмова бригада. Також знищено гаубицю Д-30 у самій Авдіївці, вогнем якої ворог міг діставати наші позиції й техніку", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили військові, пункт керування батальйону однієї з бригад ЗС РФ виявили розвідники батальйону безпілотних систем ЗСУ.

"Після підтвердження цілі, до її знищення приступили бійці 2-ї артбатареї "Martial Family" і завдали потужних артилерійських ударів 152-мм калібром", - констатують бійці.

Ситуація на Авдіївському напрямку

Як зазначають в Інституті вивчення війни, російські війська просунулися на захід від Авдіївки та у Запорізької області. Вони залучають тактичні та оперативні резерви до участі у боях сході, намагаючись посилити темпи наступальних операцій.

Зокрема, окупанти вже кілька діб намагаються прорвати оборону українських військ у смугах трьох бригад на Авдіївському напрямку. Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський побував на цьому напрямі та ухвалив низку рішень.