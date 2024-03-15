Базировался батальон. Третья штурмовая ударила по пункту управления РФ под Авдеевкой
На Авдеевском направлении ликвидирован пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ. Украинские военные накрыли штаб врага из артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Третью штурмовую бригаду.
"Ликвидировано место дислокации командного состава вражеского подразделения, против которого сражается на Авдеевском направлении Третья штурмовая бригада. Также уничтожена гаубица Д-30 в самой Авдеевке, огнем которой враг мог доставать наши позиции и технику", - говорится в сообщении.
Как сообщили военные, пункт управления батальона одной из бригад ВС РФ обнаружили разведчики батальона беспилотных систем ВСУ.
"По подтверждению цели, к ее уничтожению приступили бойцы 2-й артбатареи "Martial Family" и нанесли мощные артиллерийские удары 152-мм калибром", - констатируют бойцы.
Ситуация на Авдеевском направлении
Как отмечают в Институте изучения войны, российские войска продвинулись к западу от Авдеевки и в Запорожской области. Они привлекают тактические и оперативные резервы для участия в боях на востоке, пытаясь усилить темпы наступательных операций.
В частности, оккупанты уже несколько суток пытаются прорвать оборону украинских войск в полосах трех бригад на Авдеевском направлении. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский побывал на этом направлении и принял ряд решений.