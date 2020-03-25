Базовый платеж за коммуналку для получателей субсидий вернут к 15%

Кабинет министров намерен отменить повышение с 1 мая 2020 года нормы оплаты получателями субсидий за коммунальные услуги с 15% до 20%. Соответствующее решение было принято на заседании 25 марта.

Согласно принятому решению, Минсоцполитики и Минфин доработают принятое 25 марта постановление "Об особенностях предоставления жилищных субсидий" и дополнят ее пунктом об отмене повышения базового платежа.

Во время заседания правительства министр социальной политики Марина Лазебная предложила "оставить 15%, поскольку мы переназначаем всем субсидии, а также для того, чтобы не потерять социальную направленность".

Принятым постановлением запрещено на период карантина прекращение предоставления жилищных субсидий. Кроме того, будут назначать субсидию на следующий период всем домохозяйствам, которые получали ее в отопительном периоде 2019-2020 гг., без соответствующих обращений граждан.

Кроме того, на период карантина расчет жилищных субсидий будет производиться с учетом увеличенных на 50% социальных нормативов в связи с вынужденным пребыванием дома и увеличением потребления электроэнергии, природного газа, горячей водой и тому подобное.

Принятое правительством постановление предусматривает, в частности, что для получения субсидии гражданам, которые потеряли работу в период карантина, нужно зарегистрировался в службе занятости как безработным. Субсидии будут предоставляться на основании соответствующих заявлений и информации центров занятости относительно их пребывания на учете.

При этом для расчета жилищной субсидии учитывается размер назначенного пособия по безработице без учета полученной заработной платы.

Как сообщало РБК-Украина, Кабмин 25 марта утвердил постановление о назначении жилищных субсидий гражданам, которые потеряли работу в период карантина.

Напомним, Кабинет министров Украины постановлением от 20 октября 2019 года изменил размер расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг в случае предоставления жилищной субсидии. Согласно решению правительства, базовая норма платы за услуги - 15% среднемесячного совокупного дохода домохозяйства - повышена до 20% с 1 мая 2020 года.