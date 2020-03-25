Базовий платіж за комуналку для отримувачів субсидій повернуть до 15%

Кабінет міністрів має намір скасувати підвищення з 1 травня 2020 року норми оплати отримувачами субсидій за комунальні послуги з 15% до 20%. Відповідне рішення було прийняте на засіданні 25 березня.

Згідно ухваленим рішенням, Мінсоцполітики та Мінфін доопрацюють ухвалену 25 березня постанову "Про особливості надання житлових субсидій" та доповнять її пунктом про скасування підвищення базового платежу.

Під час засідання уряду міністр соціальної політики Марина Лазебна запропонувала "залишити 15 %, оскільки ми перепризначаємо всім субсидії, а також для того, щоб не втратити соціальну спрямованість".

Ухваленою постановою заборонено на період карантину припинення надання житлових субсидій. Крім того, призначатимуть житлову субсидію на наступний період усім домогосподарствам, які отримували її в опалювальному періоді 2019-2020 років, без відповідних звернень громадян.

Крім того, на період карантину розрахунок житлових субсидій проводитиметься з урахуванням збільшених на 50 % соціальних нормативів у зв'язку зі збільшенням вимушеним перебуванням дома і збільшенням споживання електроенергії, природним газом, гарячою водою тощо.

Прийнята урядом постанова передбачає, зокрема, для отримання субсидії громадянам, які втратили роботу в період карантину, потрібно зареєструвався в службі зайнятості як безробітні. Субсидії надаватимуться на підставі відповідних заяв та інформації центрів зайнятості щодо їх перебування на обліку.

При цьому для розрахунку житлової субсидії враховується розмір призначеної допомоги по безробіттю без урахування отриманої заробітної плати.

Як повідомляло РБК-Україна, Кабмін 25 березня ухвалив постанову про призначення житлових субсидій громадянам, які втратили роботу в період карантину.

Нагадаємо, Кабінет міністрів України постановою від 20 жовтня 2019 року змінив розмір витрат на оплату житлово-комунальних послуг у разі надання житлової субсидії. Згідно з рішенням уряду, базова норма плати за послуги - 15% середньомісячного сукупного доходу домогосподарства - підвищена до 20% з 1 травня 2020 року.