Базову соціальну допомогу зможуть отримати ще більше українців: кому і скільки нарахують

В Україні стартує новий етап експериментального проєкту з надання базової соціальної допомоги. Відтепер подати заяву на участь можуть більше сімей із низьким рівнем доходів - навіть ті, які раніше не отримували жодних видів соціальних виплат.
Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності України.
Базова соціальна допомога об’єднує п’ять видів державних виплат у єдину підтримку для малозабезпечених родин. Замість окремих допомог родина отримує одну комплексну виплату, розмір якої залежить від кількості членів сім’ї та їхніх доходів.
Перший етап проєкту стартував 1 липня 2025 року, коли допомогу отримали окремі категорії одержувачів. Тепер розпочалося бета-тестування другого етапу, під час якого участь можуть брати всі сім’ї, що відповідають критеріям програми.
Базову соціальну допомогу можуть отримати родини з низьким рівнем доходу, які не мають значного майна чи фінансових активів. Водночас є перелік умов, за яких виплату не призначать:
Розмір допомоги розраховується індивідуально на основі базової величини - 4 500 гривень:
Для осіб, які мають право на пенсію за віком, але не набули достатнього страхового стажу, розмір допомоги залежить від кількості років стажу:
Учасники програми можуть перейти на нову модель підтримки замість:
Подати заяву може один член сім’ї - від його імені допомога призначається всій родині.
Звернутися можна:
Заяву мають власноруч підписати всі повнолітні члени сім’ї.
Базова соціальна допомога призначається на шість місяців і надалі автоматично продовжується на час дії експериментального проєкту - до двох років.
Нагадаємо, в Україні готують реформу соцпідтримки - замість десятків виплат хочуть запровадити єдину - базову соціальну допомогу. Вона залежатиме від доходів сім’ї, а її розмір визначатимуть за спеціальною формулою. Реформа має зробити систему простішою, більш адресною й цифровізованою. Експеримент стартував з липня 2025 року, а повний запуск - з 2026-го.
Подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія". Допомога призначається малозабезпеченим сім’ям, одиноким батькам і родинам із дітьми, чиї батьки не сплачують аліменти.