Базовую социальную помощь смогут получить еще больше украинцев: кому и сколько начислят

В Украине стартует новый этап экспериментального проекта по предоставлению базовой социальной помощи. Отныне подать заявление на участие могут больше семей с низким уровнем доходов - даже те, которые ранее не получали никаких видов социальных выплат.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Министерство социальной политики, семьи и единства Украины.
Базовая социальная помощь объединяет пять видов государственных выплат в единую поддержку для малообеспеченных семей. Вместо отдельных пособий семья получает одну комплексную выплату, размер которой зависит от количества членов семьи и их доходов.
Первый этап проекта стартовал 1 июля 2025 года, когда помощь получили отдельные категории получателей. Теперь началось бета-тестирование второго этапа, во время которого участие могут принимать все семьи, соответствующие критериям программы.
Базовую социальную помощь могут получить семьи с низким уровнем дохода, которые не имеют значительного имущества или финансовых активов. В то же время есть перечень условий, при которых выплату не назначат:
Размер помощи рассчитывается индивидуально на основе базовой величины - 4 500 гривен:
Для лиц, имеющих право на пенсию по возрасту, но не приобрели достаточного страхового стажа, размер пособия зависит от количества лет стажа:
Участники программы могут перейти на новую модель поддержки вместо:
Подать заявление может один член семьи - от его имени помощь назначается всей семье.
Обратиться можно:
Заявление должны собственноручно подписать все совершеннолетние члены семьи.
Базовая социальная помощь назначается на шесть месяцев и в дальнейшем автоматически продлевается на время действия экспериментального проекта - до двух лет.
Напомним, в Украине готовят реформу соцподдержки - вместо десятков выплат хотят ввести единую - базовую социальную помощь. Она будет зависеть от доходов семьи, а ее размер будут определять по специальной формуле. Реформа должна сделать систему проще, более адресной и цифровизированной. Эксперимент стартовал с июля 2025 года, а полный запуск - с 2026-го.
Подать заявку можно онлайн через приложение "Дія". Помощь назначается малообеспеченным семьям, одиноким родителям и семьям с детьми, чьи родители не платят алименты.