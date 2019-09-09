Базовая инфляция в Украине начала снижаться

Фото: национальная валюта (пресс-служба НБУ)

Основной индикатор, на который ориентируется НБУ, замедляется

Базовая инфляция в Украине в августе 2019 года к августу прошлого года составила 7,2%. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственную службу статистики.

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По данным статистического ведомства, с начала года базовая инфляция составила 2,1%. В месячном измерении (к июлю) наблюдалось снижение цен на 0,1%.

Напомним, что в январе 2019 года годовая базовая инфляция составил 8,3%, в феврале - 7,8%, в марте - 7,6%, в апреле - 7,4%, в мае - 7,4%, в июне - 7,4%, в июле 7,4%.

Базовая инфляция рассчитывается на основе индекса потребительских цен и имеет целью определение устойчивой динамики цен с исключением краткосрочных неравномерных изменений цен, обусловленных шоками предложения, сезонными факторами, административным регулированием тарифов и цен.

Отметим, Национальный банк прогнозирует замедление базовой инфляции до 5,0% в 2019 году и 3,7% в 2020 году.

Напомним, потребительские цены в Украине в августе 2019 года по сравнению с июлем снизились на 0,3%. При этом в годовом измерении (к августу 2018 года) инфляция замедлилась до 8,8%.