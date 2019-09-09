Базова інфляція в Україні почала знижуватися

Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Основний індикатор, на який орієнтується НБУ, сповільнюється

Базова інфляція в Україні в серпні 2019 року до серпня минулого року склала 7,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

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За даними статистичного відомства, з початку року базова інфляція склала 2,1%. У місячному вимірі (до липня) спостерігалося зниження цін на 0,1%.

Нагадаємо, що в січні 2019 року річна базова інфляція склала 8,3%, в лютому - 7,8%, в березні - 7,6%, у квітні - 7,4%, в травні - 7,4%, в червні - 7,4%, в липні 7,4%.

Базова інфляція розраховується на основі індексу споживчих цін і має на меті визначення стійкої динаміки цін з виключенням короткострокових нерівномірних змін цін, обумовлених шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін.

Зазначимо, Національний банк прогнозує уповільнення базової інфляції до 5,0% в 2019 року і 3,7% в 2020 році.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.