ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Базова інфляція в Україні почала знижуватися

Новини » Економіка    09.09.2019 - 18:05
Базова інфляція в Україні почала знижуватися
Фото: національна валюта (прес-служба НБУ)

Основний індикатор, на який орієнтується НБУ, сповільнюється

Базова інфляція в Україні в серпні 2019 року до серпня минулого року склала 7,2%. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державну службу статистики.

Базова інфляція в Україні почала знижуватися

www.ukrstat.gov.ua

За даними статистичного відомства, з початку року базова інфляція склала 2,1%. У місячному вимірі (до липня) спостерігалося зниження цін на 0,1%.

Нагадаємо, що в січні 2019 року річна базова інфляція склала 8,3%, в лютому - 7,8%, в березні - 7,6%, у квітні - 7,4%, в травні - 7,4%, в червні - 7,4%, в липні 7,4%.

Базова інфляція розраховується на основі індексу споживчих цін і має на меті визначення стійкої динаміки цін з виключенням короткострокових нерівномірних змін цін, обумовлених шоками пропозиції, сезонними факторами, адміністративним регулюванням тарифів і цін.

Зазначимо, Національний банк прогнозує уповільнення базової інфляції до 5,0% в 2019 року і 3,7% в 2020 році.

Нагадаємо, споживчі ціни в Україні в серпні 2019 року порівняно з липнем знизилися на 0,3%. При цьому в річному вимірі (до серпня 2018 року) інфляція сповільнилася до 8,8%.

В Україні третій місяць поспіль спостерігається дефляція Агентство Fitch дало прогноз інфляції в Україні
Новини України інфляціяценыДержавна служба статистики
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся