Базова соціальна допомога в Україні тепер онлайн: як оформити через "Дію"

В Україні стартував пілотний проєкт із запровадження базової соціальної допомоги, яка об’єднує одразу п’ять видів державних виплат. Тепер родини зможуть отримати підтримку швидше - онлайн через застосунок "Дія".
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на "Дію".
Подати заявку на базову соціальну допомогу можуть:
Розмір виплати визначатиметься індивідуально - залежно від складу та доходів родини.
Щоб оформити допомогу онлайн потрібно:
Нагадаємо, в Україні з 1 липня 2025 року стартував новий вид соцвиплат – базова соціальна допомога, яка об’єднає кілька видів підтримки для вразливих категорій громадян.
Допомогу отримуватимуть малозабезпечені сім’ї, одинокі матері, багатодітні родини та діти, чиї батьки не сплачують аліменти або зникли. З жовтня 2025 року коло учасників розшириться.
Базова сума для розрахунку виплат становитиме 4500 гривень, фінансування йтиме з держбюджету. Проєкт триватиме два роки в експериментальному режимі, після чого вирішать, чи масштабувати його на всю країну.