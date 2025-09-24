Базовая социальная помощь в Украине теперь онлайн: как оформить через "Дію"

Базовая социальная помощь в Украине

Напомним, в Украине с 1 июля 2025 года стартовал новый вид соцвыплат - базовая социальная помощь, которая объединит несколько видов поддержки для уязвимых категорий граждан.

Помощь будут получать малообеспеченные семьи, одинокие матери, многодетные семьи и дети, чьи родители не платят алименты или исчезли. С октября 2025 года круг участников расширится.

Базовая сумма для расчета выплат составит 4500 гривен, финансирование будет идти из госбюджета. Проект продлится два года в экспериментальном режиме, после чего решат, масштабировать ли его на всю страну.