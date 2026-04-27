Базова соцдопомога в "Дії": як оформити єдину виплату для всієї родини

Головне: Суть послуги: базова допомога об'єднує кілька різних соцвиплат в одну уніфіковану суму.

базова допомога об'єднує кілька різних соцвиплат в одну уніфіковану суму. Для кого: програма розрахована на малозабезпечені родини, ВПО та людей без стабільного доходу.

програма розрахована на малозабезпечені родини, ВПО та людей без стабільного доходу. Як оформити: подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" без паперових довідок та черг.

подати заявку можна онлайн через застосунок "Дія" без паперових довідок та черг. Перевага: система автоматично підтягує дані з реєстрів, що пришвидшує отримання фінансової підтримки.

Хто може отримати допомогу

Нова послуга створена для підтримки людей, які опинилися у складних життєвих обставинах. Система об'єднує кілька різних виплат в одну, що спрощує процес отримання коштів.

Скористатися програмою можуть:

малозабезпечені родини;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

громадяни без стабільного доходу;

інші вразливі категорії населення.

Як подати заявку

Процес максимально цифровізований, тому подати звернення можна онлайн без відвідування держустанов. Для цього не потрібно збирати великий пакет документів чи стояти в чергах.

Головна перевага сервісу - швидка подача заявки безпосередньо у застосунку, що забезпечує оперативний доступ до фінансової підтримки від держави.