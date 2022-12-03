ua ru
Сб, 03 грудня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Польща і Франція виконуватимуть місію повітряної поліції НАТО у Литві

Новость на русском →
Субота 03 грудня 2022 06:55
Польща і Франція виконуватимуть місію повітряної поліції НАТО у Литві Фото: у місії повітряної поліції НАТО в Литві відбулася ротація (kam.lt)
Автор: Володимир Костирін

Польські Військово-повітряні сили, які нещодавно посилили місію повітряної поліції НАТО в країнах Балтії, патрулюватимуть небо Литви замість угорських льотчиків, а допомагатимуть їм французькі солдати.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на офіційний сайт міністерства оборони Литви.

У Литві розміщено чотири винищувачі F-16 ВПС Польщі, а місія з патрулювання посилюється також чотирма французькими потужними винищувачами Rafale.

Як заявив під час церемонії зміни контингенту на авіабазі Збройних сил Литви у Шауляї заступник міністра національної оборони країни Вілюс Семешка, сьогодні ППО НАТО є надзвичайно важливою.

"Ще в Мадриді країни НАТО домовилися посилити свої заходи стримування та оборони, у тому числі у сфері протиповітряної оборони. Ми визнаємо, що засоби протиповітряної оборони повинні відігравати важливішу роль у забезпеченні безпеки неба балтійських країн", - сказав він.

Польща і Франція виконуватимуть місію повітряної поліції НАТО у Литві

Заступник голови Міноборони Литви Вілюс Семешка (фото: kam.lt)

До 1 грудня угорські військовослужбовці захищали повітряний простір країн Балтії чотирма винищувачами JAS-39 Grippen. У місії взяло участь близько 150 військовослужбовців - пілоти, техніки, медичний персонал, групи підтримки, спеціалісти зі зв'язку та інших напрямків.

Посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору з авіабази ВПС Естонії в Амарі чотирма винищувачами Eurofighter здійснюється ВПС Німеччини.

Нагадаємо, раніше канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що ФРН посилить свою військову присутність у програмах НАТО і для захисту східного флангу Альянсу перед цим направила до Литви близько 1 тисячі військовослужбовців.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТО Франція Литва Польща
NEWS
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
Безкоштовний проїзд та зупинка метро. Київ підготував план на випадок блекауту
DAILY
Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Повернутись у графік. Коли в Україні припиняться аварійні відключення електроенергії