На базе отдыха в Затоке группа людей подорвалась на мине: есть жертвы

Группа людей подорвалась на мине на пляже в Затоке Одесской области. Два человека погибли, один - получил ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Одесской ОВА Сергея Братчука и "Суспільне Одесса".
"Предварительно подрыв людей на минно-взрывном устройстве. Более детальная и уточненная информация будет предоставлена позже", - написал Братчук.
"Суспільне" сообщает, что на мине подорвались двое строителей, при этом добавляет, что количество погибших и травмированных уточняется.
По информации Белгород-Днестровского горсовета, происшествие случилось на базе отдыха "Рута".
По данным ОК "Юг", от подрыва неизвестного устройства в прибрежных водах погибли два человека, ранения получил еще один.
По предварительным данным, группа мужчин устроила отдых с купанием на одном из пляжей, пренебрегая предупредительными знаками. В настоящее время на месте происшествия работают специалисты скорой помощи, взрывотехники, следственно-оперативная группа.
Напомним, в июле в Одесской области подорвался мужчина, который решил искупаться в море. Ему оторвало голову.
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