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На базі відпочинку у Затоці група людей підірвалась на міні: є жертви

Фото: на базі відпочинку у Затоці двоє людей підірвалися на міні (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Група людей підірвалася на міні на пляжі у Затоці, що в Одеській області. Двоє людей загинуло, одна - зазнала поранень.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука і "Суспільне Одеса".

"Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше", - написав Братчук.

"Суспільне" повідомляє, що на міні підірвалися двоє будівельників, при цьому додає, що кількість загиблих та травмованих уточнюється.

За інформацією Білгород-Дністровської міськради, подія сталася на базі відпочинку "Рута".

Оновлено

За даними ОК "Південь", від підриву невідомого пристрою в прибережних водах загинуло двоє людей, поранень зазнала ще одна.

За попередніми даними, група чоловіків, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів, нехтуючи попереджувальними знаками. Наразі на місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.

Нагадаємо, у липні в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Йому відірвало голову.

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