На базі відпочинку у Затоці група людей підірвалась на міні: є жертви

"Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше", - написав Братчук.

"Суспільне" повідомляє, що на міні підірвалися двоє будівельників, при цьому додає, що кількість загиблих та травмованих уточнюється.

За інформацією Білгород-Дністровської міськради, подія сталася на базі відпочинку "Рута".

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За даними ОК "Південь", від підриву невідомого пристрою в прибережних водах загинуло двоє людей, поранень зазнала ще одна.

За попередніми даними, група чоловіків, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів, нехтуючи попереджувальними знаками. Наразі на місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.