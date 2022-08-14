На базі відпочинку у Затоці група людей підірвалась на міні: є жертви

Група людей підірвалася на міні на пляжі у Затоці, що в Одеській області. Двоє людей загинуло, одна - зазнала поранень.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Одеської ОВА Сергія Братчука і "Суспільне Одеса".
"Попередньо підрив людей на мінно-вибуховому пристрої. Більш детальну та уточнену інформацію буде надано пізніше", - написав Братчук.
"Суспільне" повідомляє, що на міні підірвалися двоє будівельників, при цьому додає, що кількість загиблих та травмованих уточнюється.
За інформацією Білгород-Дністровської міськради, подія сталася на базі відпочинку "Рута".
За даними ОК "Південь", від підриву невідомого пристрою в прибережних водах загинуло двоє людей, поранень зазнала ще одна.
За попередніми даними, група чоловіків, влаштувала відпочинок з купанням на одному з пляжів, нехтуючи попереджувальними знаками. Наразі на місці події працюють фахівці швидкої допомоги, вибухотехніки, слідчо-оперативна група.
Нагадаємо, у липні в Одеській області підірвався чоловік, який вирішив скупатися в морі. Йому відірвало голову.
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