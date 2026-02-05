UA

Війна в Україні

База дронів "Ахмата" та логістичний хаб: Генштаб відзвітував про успішні удари по РФ

Фото: ЗСУ аткували базу дронів "Ахмата" та логістичний хаб (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Сили оборони України ліквідували кілька важливих цілей росіян. Зокрема, під ударом були база управління дронів підрозділу "Ахмат" та логістичний хаб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Генерального штабу ЗСУ.

Читайте також: ЗСУ уразили пункт управління дронами та нафтобазу росіян

Так, на ТОТ Запорізької області ЗСУ вдарили по зосередженню живої сили противника на полігоні "Приморський Посад" у районі населеного пункту з однойменною назвою.

"На Південно-Слобожанському напрямку наші воїни уразили російську реактивну систему залпового вогню калібру 300 мм 9К515 "Торнадо-С". Ця РСЗВ розроблена як легка і універсальна версія системи "Смерч" та дозволяє уражати цілі на відстані до 120 км", - додали у Генштабі.

Окрім того, на тимчасово окупованій частині Донецької області, в районі Макіївки, ЗСУ атакували логістичний хаб противника.

"Вчора, в рамках вогневого ураження, підрозділи Сил оборони України завдали удару по пункту управління БпЛА підрозділу зі складу спеціального полку "Ахмат" у районі Кучєрова Курської області РФ. Зафіксовано ураження цілі", - зазначили у Генеральному штабі ЗСУ.

Також на території Брянської області РФ зафіксовано влучання у станцію радіоелектронної боротьби противника.

Підтвердження попередніх влучань

Окрім того, за результатами попередніх ударів, підтверджено удар по радіолокаційній станції зенітного ракетного комплексу С-400 в районі Красного Бєлгородської області РФ.

Удари ЗСУ по ворожим цілям

Нагадаємо, нещодавно Сили оборони України атакували пункт управління дронами росіян, ворожу нафтобазу, а також кілька локацій з живою силою противника.

Також у ніч на 1 лютого підрозділи ЗСУ уразили ремонтну базу, пункти управління дронами та інші військові об’єкти росіян.

Окрім того, раніше українські спецпризначенці провели серію успішних атак по летовищах РФ. У результаті знищено та пошкоджено 15 бортів, що завдало ворогу збитків на понад 1 мільярд доларів та послабило удари по Україні.

