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База даних "Екоінспектор": Мінекології отримає повноцінний допуск до перевірок

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Україна, Вівторок 08 червня 2021 08:22
База даних "Екоінспектор": Мінекології отримає повноцінний допуск до перевірок Фото: заступник міністра екології Роман Шахматенко (uareforms.org)
Автор: Юлія Струк

Заступник міністра захисту довкілля та природних ресурсів Роман Шахматенко заявив, що пострадянська система державного екологічного контролю не змінювалась десятки років. Ухвалення законопроекту №3091 дасть відомству повноцінний допуск до перевірок підприємств.

Про це він сказав у ході Всеукраїнського форуму "Україна 30. Екологія".

Замміністра звернув увагу, що без реформи екоконтролю не буде відбуватись на жодному рівні дотримання вимог природоохоронного законодавства.

"Будь-які прийняті програми не працюватимуть без дієвого інструменту державного екоконтролю. Після прийняття законопроекту ми отримаємо повноцінний допуск до перевірок та побачимо цілий ряд підприємств, які системно не дотримувались вимог природоохоронного законодавства", - сказав Шахматенко.

Ухвалення проекту також дозволить збільшити надходження до державного бюджету.

"Вже у перший рік дії закону значно збільшаться надходження до держбюджету через кількість штрафів. І згодом підприємства прийдуть до того, що дешевше дотримуватись природоохоронного законодавства, аніж платити збитки", - підкреслив урядовець.

Нагадаємо, раніше комітет Верховної ради з питань екологічної політики заявив про корупційні ризики у законопроекті №3091.

Як писало РБК-Україна, до цього екологічний комітет затвердив нову редакцію законопроекту про державний екологічний контроль №3091.

Так, на початку березня у партії "Слуга народу" заявили, що цього року в Україні планують запровадити новий державний екологічний контроль.

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