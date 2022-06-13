База "Блок-пост". В реестр диверсантов и коллаборантов попали уже 2 млн человек

Полиция создала специальную базу "Блок-пост", по которой проверяют диверсантов и коллаборантов. В реестр попали более 2 млн человек.

По его словам, еще до начала полномасштабной войны в Украине создали базу "Блок-пост". Там уже содержится более 2 млн данных, в том числе о членах незаконных вооруженных формирований, созданных в Крыму, а также так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, в реестр внесли информацию о преступниках, которые могли быть завербованные Россией.

"Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн человек", - сказал Клименко.

При этом благодаря базе полицейские выявили более 230 человек, которые находились в розыске. Их данные передали соответствующим органам. Также правоохранители установили личности более 1500 подозрительных, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

"С 75%-й вероятностью можно установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база", - объяснил глава полиции.