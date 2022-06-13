ru ua
Пн, 13 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

База "Блок-пост". В реестр диверсантов и коллаборантов попали уже 2 млн человек

Новина українською →
Украина, Понедельник 13 июня 2022 14:58
База "Блок-пост". В реестр диверсантов и коллаборантов попали уже 2 млн человек Фото: глава Национальной полиции Игорь Клименко (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

Полиция создала специальную базу "Блок-пост", по которой проверяют диверсантов и коллаборантов. В реестр попали более 2 млн человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью главы Нацполиции Игоря Клименко изданию "Инферфакс-Украина".

По его словам, еще до начала полномасштабной войны в Украине создали базу "Блок-пост". Там уже содержится более 2 млн данных, в том числе о членах незаконных вооруженных формирований, созданных в Крыму, а также так называемых "ЛНР" и "ДНР".

Кроме того, в реестр внесли информацию о преступниках, которые могли быть завербованные Россией.

"Она значительно расширилась с начала войны: была информация на 300 тысяч человек, а за эти месяцы войны мы увеличили ее до 2 млн человек", - сказал Клименко.

При этом благодаря базе полицейские выявили более 230 человек, которые находились в розыске. Их данные передали соответствующим органам. Также правоохранители установили личности более 1500 подозрительных, которые могут быть причастны к диверсионной и коллаборационной деятельности.

"С 75%-й вероятностью можно установить личность с помощью этой программы. Как это работает? У каждого полицейского есть планшет. И, например, дежурящий на вокзале полицейский может идентифицировать личность по этой программе, она более полная и мобильная, чем наша база", - объяснил глава полиции.

Напомним, в Сумской области недавно разоблачили еще одного коллаборанта, который поддерживал действия оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
полиция
NEWS
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
В Офисе президента ответили на "тяжелый вопрос", когда и как закончится война
DAILY
Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Голодные игры. Зачем Россия блокирует экспорт зерна из Украины, и кто от этого страдает