ru ua
Пн, 13 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

База "Блок-пост". До реєстру диверсантів і колаборантів потрапили вже 2 млн осіб

Новость на русском →
Україна, Понеділок 13 червня 2022 14:58
База "Блок-пост". До реєстру диверсантів і колаборантів потрапили вже 2 млн осіб Фото: голова Національної поліції Ігор Клименко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Поліція створила спеціальну базу "Блок-пост", за якою перевіряють диверсантів і колаборантів. До реєстру потрапили вже 2 млн осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю голови Нацполіції Ігоря Клименка виданню "Инферфакс-Україна".

За його словами, ще до початку повномасштабної війни в Україні створили базу "Блок-пост". Там вже міститься більше 2 млн даних, в тому числі про членів незаконних збройних формувань, створених в Криму, а також так званих "ЛНР" і "ДНР".

Крім того, до реєстру внесли інформацію про злочинців, які могли бути завербовані Росією.

"Вона значно розширилася з початку війни: була інформація на 300 тисяч осіб, а за ці місяці війни ми збільшили її до 2 млн осіб", - сказав Клименко.

При цьому завдяки базі поліцейські виявили понад 230 осіб, які перебували в розшуку. Їх дані передали відповідним органам. Також правоохоронці встановили особи понад 1500 підозрілих, які можуть бути причетні до диверсійної та колабораційної діяльності.

"З 75%-ю ймовірністю можна встановити особу за допомогою цієї програми. Як це працює? У кожного поліцейського є планшет. І, наприклад, поліцейський, що чергує на вокзалі, може ідентифікувати особу за цією програмою, вона більш повна і мобільна, ніж наша база", - пояснив глава поліції.

Нагадаємо, на Сумщині нещодавно викрили ще одного колаборанта, який підтримував дії окупантів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
полиция
NEWS
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
В офісі президента відповіли на "важке питання", коли і як закінчиться війна
DAILY
Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Голодні ігри. Навіщо Росія блокує експорт зерна з України, і хто від цього страждає