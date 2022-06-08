ru ua
Ср, 08 июня News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Верил в "освобождение". В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта

Новина українською →
Сумская область, Среда 08 июня 2022 19:01
Верил в "освобождение". В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта Фото: полиция разоблачила еще одного коллаборанта в Сумской области (t.me/UA_National_Police)
Автор: Наталья Юрченко

В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта. Он убеждал соседей в так называемом "освобождении" Украины российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию.

Отмечается, что в начале марта 68-летний житель Сумской области во время оккупации российскими войсками рисовал на окнах и входных дверях своего жилища символы "Z" и "V", которые использует армия РФ.

В апреле-мае во время разговоров с местными жителями он поддерживал действия российского агрессора и говорил об "освобождении". Также коллаборант утверждал, что Россия осуществляет "тренировки" на территории Украины.

По данному факту было открыто уголовное производство. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до трех лет.

Напомним, против мэра Святогорска открыли уголовное дело по факту государственной измены.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область полиция
NEWS
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
Украина направила предложения по седьмому пакету санкций: в МИД рассказали детали
DAILY
Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Сергей Гайдай: Угрозы окружения наших сил на Луганщине пока нет