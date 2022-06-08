Верил в "освобождение". В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта

В Сумской области разоблачили еще одного коллаборанта. Он убеждал соседей в так называемом "освобождении" Украины российскими оккупантами.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Национальную полицию .

Отмечается, что в начале марта 68-летний житель Сумской области во время оккупации российскими войсками рисовал на окнах и входных дверях своего жилища символы "Z" и "V", которые использует армия РФ.

В апреле-мае во время разговоров с местными жителями он поддерживал действия российского агрессора и говорил об "освобождении". Также коллаборант утверждал, что Россия осуществляет "тренировки" на территории Украины.

По данному факту было открыто уголовное производство. Мужчине грозит тюремное заключение на срок до трех лет.